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Posted 29 апреля 2021, 06:49

Published 29 апреля 2021, 06:49

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Долги по зарплате в «Нижнетагильской литейной компании» вылились в уголовное дело

29 апреля 2021, 06:49
Из-за долгов по зарплате в отношении директора «Нижнетагильской литейной компании» в Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

По итогам надзорных мероприятий, организованных после публикации TagilCity.ru, прокуратура установила, что на предприятии в период с декабря 2020 года по март 2021 года несвоевременно и не в полном объеме выплачивалась заработная плата на предприятии. Это привело к формированию задолженности перед 326 работниками на сумму около 15 миллионов рублей.

Прокуратурой в адрес руководства организации внесено представление с требованием погашения задолженности по зарплате, а также за нарушения сроков выплаты заработной платы директор ООО «Нижнетагильская литейная компания» и само юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В Следственном комитете в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по 145.1 статье Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

В данный момент следователи продолжают расследование: проводят допросы свидетелей, анализируют финансовую и бухгалтерскую документацию.

По итогам действиям руководства предприятия будет дана надлежащая правовая оценка, — отметили в СКР.

Напомним, «Нижнетагильская литейная компания» должна 73 млн по зарплате, налогам и ресурсам. На организацию составлено 11 текущих производств, сумма которых более 73 миллионов, а от сотрудников поступают жалобы на невыплаты заработных плат.

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#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Долги#Предприятие#СКР#Прокурорская проверка
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