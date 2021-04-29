Долги по зарплате в «Нижнетагильской литейной компании» вылились в уголовное дело

По итогам надзорных мероприятий, организованных после публикации TagilCity.ru, прокуратура установила, что на предприятии в период с декабря 2020 года по март 2021 года несвоевременно и не в полном объеме выплачивалась заработная плата на предприятии. Это привело к формированию задолженности перед 326 работниками на сумму около 15 миллионов рублей.