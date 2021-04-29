Доставленный с аппендицитом пациент больницы выпал из окна и умер в Екатеринбурге

Мужчина выпал из окна реанимационного отделения, пишет Ура.ру со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника в медицинских кругах. В результате падения уралец получил переломы позвоночника и травму живота. Работники больницы занесли его в палату, но там мужчина скончался. На данный момент причина падения остается неизвестной.