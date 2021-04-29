Предупреждение о высокой пожарной опасности продлено в Свердловской области

Posted 29 апреля 2021, 11:47
Published 29 апреля 2021, 11:47
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
С 30 апреля по 2 мая будет сохраняться опасность четвертого класса по шкале Нестерова (высокая опасность). Это означает, что пожар может возникнуть даже от незначительных очагов, быстро распространиться и создать дополнительные мелкие очаги горения, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Ветер до 15 метров в секунду прогнозируется на 30 апреля, и до 20 метров в секунду на 1 мая.
Напомним, 27 апреля сообщалось, что на майские «каникулы» ожидается до 24 градусов тепла.