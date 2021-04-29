Предупреждение о высокой пожарной опасности продлено в Свердловской области

С 30 апреля по 2 мая будет сохраняться опасность четвертого класса по шкале Нестерова (высокая опасность). Это означает, что пожар может возникнуть даже от незначительных очагов, быстро распространиться и создать дополнительные мелкие очаги горения, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».