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Posted 29 апреля 2021, 11:47

Published 29 апреля 2021, 11:47

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Предупреждение о высокой пожарной опасности продлено в Свердловской области

29 апреля 2021, 11:47
Предупреждение о высокой вероятности возникновения пожаров продлили синоптики на Среднем Урале.

С 30 апреля по 2 мая будет сохраняться опасность четвертого класса по шкале Нестерова (высокая опасность). Это означает, что пожар может возникнуть даже от незначительных очагов, быстро распространиться и создать дополнительные мелкие очаги горения, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Ветер до 15 метров в секунду прогнозируется на 30 апреля, и до 20 метров в секунду на 1 мая.

Напомним, 27 апреля сообщалось, что на майские «каникулы» ожидается до 24 градусов тепла.

До 24 градусов тепла прогнозируется на майских «каникулах» в Свердловской области
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#Экология#Пожар#Здоровье#Опасность#Предупреждение#Пожары в Свердловской области
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