Видеокамеры для борьбы с вандалами будут установлены в парках Нижнего Тагила

Только за месяц в парке «Народный» злоумышленники сломали анкерное крепление на игровом комплексе, три качели и горку, а на спортплощадке в Девятом поселке — сломали ограждение детской площадки и вырвали розетку для подключения оборудования на сцене. Всего с начала года на общественных территориях зафиксировано порядка 200 поломок, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.