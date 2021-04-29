tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2021, 11:07

Published 29 апреля 2021, 11:07

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Все штабы Навального были распущены

29 апреля 2021, 11:07
Штабы Алексея Навального были распущены. Об этом заявил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.

С одной стороны мне грустно записывать это видео. Штабов Навального больше нет, говорит в ролике на своем YouTube-канале Леонид Волков.

Она назвал произошедшее «ударом под дых». По его словам, он четыре года участвовал в организации и построении сети штабов, которая началась в 2017 году в Санкт-Петербурге.

Соратник оппозиционера Навального предполагает, что большинство из закрывшихся организаций начнут свою работу в качестве новых, независимых образований.

Напомним, 2 февраля сообщалось, как Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам тюрьмы. Отмечается, что в срок 3,5 года лишения свободы был включен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом.

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы
Узнать подробнее
Материалы по теме
Алексей Навальный задержан в Шереметьево по прилету из Берлина
#Происшествия#Россия#Алексей Навальный#Штаб#Ликвидация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика