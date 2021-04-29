Все штабы Навального были распущены

Posted 29 апреля 2021, 11:07
Published 29 апреля 2021, 11:07
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
С одной стороны мне грустно записывать это видео. Штабов Навального больше нет, говорит в ролике на своем YouTube-канале Леонид Волков.
Она назвал произошедшее «ударом под дых». По его словам, он четыре года участвовал в организации и построении сети штабов, которая началась в 2017 году в Санкт-Петербурге.
Соратник оппозиционера Навального предполагает, что большинство из закрывшихся организаций начнут свою работу в качестве новых, независимых образований.
Напомним, 2 февраля сообщалось, как Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам тюрьмы. Отмечается, что в срок 3,5 года лишения свободы был включен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом.