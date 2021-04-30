Более 200 крупных деревьев будут высажены в экопарке Нижнего Тагила

В рамках мероприятий по озеленению Нижнего Тагила в мае 2021 года более 200 деревьев высадят волонтеры и активисты в экопарке «Муринские пруды» на Гальянке.

Волонтеры и активисты молодежных общественных объединений, студенты, трудовые коллективы Нижнего Тагила примут участие в акциях по высадке деревьев в экопарке на ГГМ. Ряд мероприятий по озеленению запланирован на 4 — 14 мая, сообщает пресс-служба городской администрации. Аллею из 72 кленов будущие выпускники 100-й школы. К примеру, в среду, 12 мая на субботник выйдут журналисты городских СМИ, а 14 мая состоится большое мероприятие с участием главы Владислава Пинаева и представителей областного министерства энергетики и ЖКХ. В общей сложности в парке высадят более 220 деревьев, в числе которых липы и яблони, лиственницы и пихты, ивы, березы и рябин. Следующий этап озеленения намечен на осень текущего года. В сентябре на участке высадят еще более 2000 кустарников, рассказал замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Напомним, 14 мая тагильчане в рамках всероссийской акции высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Материалы по теме Работы по благоустройству начались в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» в Тагиле Свыше 34 миллионов рублей выделено на благоустройство двух дворов Нижнего Тагила