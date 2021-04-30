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Posted 30 апреля 2021, 14:19

Published 30 апреля 2021, 14:19

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Жители боятся взрыва из-за установленной рядом с домами заправки в Каменске-Уральском

30 апреля 2021, 14:19
Пропановая заправка была размещена под окнами коттеджа в Каменске-Уральском. В связи с этим местные жители начали опасаться за свою безопасность.

По словам одного из местных жителей Василия, о том, что привезенная металлическая конструкция станет заправкой, никто из горожан не знал. Теперь владельцы заправки утверждают, что у них есть для этого все необходимые документы.

Во-первых, мы не хотим дышать газом, во-вторых, боимся. А если произойдет взрыв, как на заправке в Волгограде? рассказал Василий «КП-Екатеринбург».

Он отметил, что если мнение горожан не будет услышано, они выйдут протестовать около заправки.

Жители района имеют право на беспокойство, сообщила местный адвокат Наталья Дронова. По ее словам, в связи с НБП 111-98, СанПиН 2.2.½.1.1200-03 системы АГЗС должны находиться на расстоянии 300 метров от общественных зданий и мест массового пребывания людей, а также на расстоянии 100 метров от автомобильной дороги. По мнению адвоката, нарушения может увидеть каждый.

Если жители домов считают, что нарушается законодательство, то они могут обратиться с заявлением в органы прокуратуры,отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале апреля жители микрорайона Старатель в Нижнем Тагиле собрались на встречу с оператором сотовой связи «МТС». Горожан не устроило размещение собой вышки рядом с жилыми домами и детской площадкой.

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#Общество#Каменск-Уральский#Протест#Жители#Заправка
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