TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ в Нижнем Тагиле в апреле 2021 года

На первом месте разместился портал E1 с 267,2 тысячи переходов на новость, а следом — их коллеги из Челябинска 74.ru с 74,4 тысячи переходов. На третьей строчке расположился пермский progorod59.ru — 48,1 тысяча «кликов». Четвертое место занял ku66.ru из Каменска-Уральского, на их новость перешли 34 тысячи пользователей.