Захлебнувшаяся малышка и сгоревший садовод. Итоги дня в Свердловской области

Posted 1 мая 2021, 15:24
Published 1 мая 2021, 15:24
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
В Асбесте захлебнулась грудная малышка. Её мама отошла развешать постиранное белье на несколько минут, а когда вернулась в ванную, то увидела, что ребенок выскользнул из надувного круга. К тому моменту девочка не подавала признаков жизни. Её удалось спасти. Ребенка госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. По факту происшествия заведено уголовное дело за нанесенный тяжкий вред здоровью малыша.
Два самых больших бассейна Екатеринбурга, «Калининец» и «Юность», закроются на реконструкцию в связи с проведением Универсиады-2023. Это произойдет к 31 мая. «СК «Березит» отремонтирует первый из перечисленных объектов, а ООО «Арктика» выиграла конкурс на работы во втором. Из городского бюджета на проведение реконструкции, составление проектной документации и работы по ремонту будет выделено 4,6 миллиона рублей.
В Свердловской области за период с 30 апреля по 1 мая выявлено 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности за время пандемии был зафиксирован 86 271 случай заражения. 79 964 пациентов были выписаны из больниц за период эпидемии, из них 129 выздоровели за минувшие 24 часа. От COVID-19 скончались 12 заразившихся за последние сутки. Общее число зарегистрированных летальных случаев на Среднем Урале достигло 3 115 человек.
Пожар произошел в садовом доме на Верхне-Выйской Плотине. В результате скончался хозяин жилища, 1956 года рождения. В огне были повреждены стены и перекрытия, а также имущество внутри помещения. Для борьбы с огнем к месту происшествия были направлены две единицы спецтехники и шесть сотрудников МЧС. С огнем удалось справиться за три минуты.