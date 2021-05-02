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Posted 2 мая 2021, 07:40

Published 2 мая 2021, 07:40

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

По подозрению в насилии над тремя школьницами задержан мужчина в Екатеринбурге

2 мая 2021, 07:40
Из-за подозрений в насилии над тремя 8-летними девочками задержан мужчина в Екатеринбурге.

57-летний житель поселка Шали под столицей Урала подозревается в нарушении закона по части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц младше 14 лет).

Мужчина совершил преступление во дворе жилого дома в родном поселке, по словам местных жителей.

Напомним, 23 апреля сообщалось, как суд Чкаловского района Екатеринбурга смягчил меру пресечения в отношении подозреваемого в педофилии 83-летнего тренера по теннису. Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Знакомые не верят, что мужчина мог причинить вред ребенку, а сторона защиты выступает с версией, что школьница оклеветала тренера из-за личной обиды.

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#Происшествия#Новости УрФО#Изнасилование#Задержание#Школьница#Подозреваемый#Екатеринбург
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