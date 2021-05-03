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Posted 3 мая 2021, 06:26

Published 3 мая 2021, 06:26

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Патологоанатом сдал начальника-взяточника в Екатеринбурге и лишился работы

3 мая 2021, 06:26
Заместитель начальника свердловского Бюро судмедэкспертизы предстанет перед судом Екатеринбурга за взяточничество. О схеме медицинского специалиста рассказал патологоанатом.

На данный момент прокуратура Верх-Исетского района предъявила мужчине обвинения. Чиновника поймали на месте инцидента, операция фиксировалась на видео, а меченые купюры общей суммой сто тысяч рублей были конфискованы. Как стало известно, о коррупционере сообщил его подчиненный — начальник туринского отделения Свердловского бюро судмедэкспертизы.

Версия следствия гласит, что начальник областного Бюро в Екатеринбурге дал поручение заместителю провести служебную проверку по районному патологоанатому. Тот занимался тем, что оказывал коммерческие услуги в морге.

Взятка передавалась за общее покровительство, которое получатель оказывал в результате служебной проверки, выявлявшей нарушения в действиях заведующего районным отделением.

Патологоанатомом было принял решение обратиться в ФСБ, в результате операция по задержанию прошла успешно, однако мужчина все равно лишился работы. По словам уральца, он не жалеет о том, что совершил. Первый раз он вынужден был заплатить «дань» в 2010 году.

«Хочешь работать — плати 100 тысяч». Тут я не выдержал: «Сколько можно!» Еще подумал, как потом детям буду рассказывать как выживал, приспосабливался,рассказал мужчина изданию Е1.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Сотрудник торговой сети «Монетка» перед увольнением раскрыл коммерческие тайны конкурентам. Его задержали, а материалы дела готовят для передачи в суд.

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#Общество#Новости УрФО#Уголовное дело#Взятка#Взяточничество#Екатеринбург
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