Патологоанатом сдал начальника-взяточника в Екатеринбурге и лишился работы

Патологоанатомом было принял решение обратиться в ФСБ, в результате операция по задержанию прошла успешно, однако мужчина все равно лишился работы. По словам уральца, он не жалеет о том, что совершил. Первый раз он вынужден был заплатить «дань» в 2010 году.