Рецидивист ограбил прохожую и салон сотовой связи в Екатеринбурге

Posted 3 мая 2021, 12:06
Published 3 мая 2021, 12:06
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
24 апреля мужчина разбил молотком витрину и забрал сотовый телефон. 27 апреля он подошел к женщине на улице и попросил прикурить. Затем у них завязался разговор, после чего злоумышленник сделал вид, что зашел в магазин, но затем внезапно выбежал из него и схватил её сумку, поставленную на бетонный блок, а затем скрылся.
В первом случае ущерб был оценен в семь тысяч рублей, во втором — восемь тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и грабеж.
В отношении признавшего вину мужчины возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).
Напомним, 2 мая сообщалось, как полиция поймала серийного грабителя МФО. Один из пунктов он «обчистил» дважды. Под подозрение попал мужчина 1980 года рождения. Он был уволен из автосервиса из-за обмана посетителей и на момент задержания нигде не работал. Мужчине вменяется нарушение законы по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.