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12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске

4 мая 2021, 16:49
Фото: 1mediainvest.ru
Четверо мальчиков от 12 до 13 лет заманили 9-летнюю девочку в лесной массив в Краснотурьинске, где один из школьников ее изнасиловал. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, из четверых подросток, трое являются братьями. Ранее на учете никто из мальчиков не состоял, отметил источник в силовых структурах. Семья является бедной, отец не воспитывает детей, а 39-летняя мать работает дояркой в Богословском совхозе. Четвертым участником инцидента был старший товарищ одного из братьев, сообщает Е1.

Происшествие случилось 23 апреля. Школьники пригласили девочку жечь костер в лесу, однако там старший из братьев опрокинул ее на землю и изнасиловал на глазах у остальных. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу.

На данный момент несовершеннолетний находится дома под домашним арестом.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Нижнем Тагиле 14-летний подросток-рецидивист изнасиловал в школьном туалете 12-летнюю девочку. Парень воспитывается в неполной семье и будет находиться до суда под подпиской о невыезде.

Судимый подросток изнасиловал в школьном туалете 12-летнюю девочку в Нижнем Тагиле
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