12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске

Происшествие случилось 23 апреля. Школьники пригласили девочку жечь костер в лесу, однако там старший из братьев опрокинул ее на землю и изнасиловал на глазах у остальных. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу.