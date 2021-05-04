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Первые гидроиспытания на теплосетях начались в мае в Нижнем Тагиле

4 мая 2021, 14:32
Фото: 1mediainvest.ru
Гидроиспытания на теплосетях начались в мае на территории Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что на период опрессовок прекращается подача горячей воды.

Планируется, что гидроиспытания будут завершены в течение суток, однако в поселке Северный ООО «Райкомхоз-теплосети» отключит горячую воду на два дня — с 19 по 20 мая. 4 и 5 мая испытания сетей начнут котельные в поселке Нижняя Черемшанка и на Кушвинском тракте, а с 11 по 27 мая МУП «Тагилэнерго» осуществит гидропромывку тепловых сетей Тагилстроевского и Ленинского районов.

Будет проверено состояние котельных, которые находятся в поселках Висимо-Уткинск, Верхняя Черемшанка, Серебрянка, Антоновский, а также в лагере «Уральский огонек» и санатории «Руш».

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#Теплосети#Испытания#График#Нижний Тагил#Общество
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