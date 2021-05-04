Первые гидроиспытания на теплосетях начались в мае в Нижнем Тагиле

Планируется, что гидроиспытания будут завершены в течение суток, однако в поселке Северный ООО «Райкомхоз-теплосети» отключит горячую воду на два дня — с 19 по 20 мая. 4 и 5 мая испытания сетей начнут котельные в поселке Нижняя Черемшанка и на Кушвинском тракте, а с 11 по 27 мая МУП «Тагилэнерго» осуществит гидропромывку тепловых сетей Тагилстроевского и Ленинского районов.