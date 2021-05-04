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Posted 4 мая 2021, 10:43

Published 4 мая 2021, 10:43

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Срыв отопительного сезона грозит Новоуральску из-за закрытия банка «Нейва»

4 мая 2021, 10:43
В Новоуральске под угрозой срыва оказалась подготовка к новому отопительному сезону. Из-за закрытия «Нейвы» оказались заморожены на счетах местного муниципального предприятия деньги, направленные на замену труб.

60 миллионов рублей оказались заморожены в банке «Нейва» на счетах муниципального предприятия «Водогрейная котельная», обеспечивающее отопление Новоуральска. Эти деньги должны были пойти на замену труб в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник в МУПе.

Начинается остановка [подачи отопления], будут прорывы на сетях. Их будет не на что ремонтировать, посетовал изданию собеседник.

Также на предприятии, где трудятся около 250 человек, возникли проблемы с выплатой заработной платы.

Директор новоуральской «Водогрейной котельной» Дмитрий Черепанов рассказал, что в данный момент решается вопрос о том, чтобы оформить кредиты в других банках, чтобы продолжить запланированные работы в рамках подготовки к отопительному периоду.

Напомним, кредиторы настаивают на ликвидации уральского банка «Нейва», лишившегося в середине апреля лицензии. Данное требование заемщики хотят направить в виде обращения в Центробанк РФ.

Ликвидации свердловского банка «Нейва» хотят добиться его кредиторы
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#Общество#Новоуральск#Отопительный сезон#Муп
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