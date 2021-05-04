Срыв отопительного сезона грозит Новоуральску из-за закрытия банка «Нейва»

Posted 4 мая 2021, 10:43
Published 4 мая 2021, 10:43
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
60 миллионов рублей оказались заморожены в банке «Нейва» на счетах муниципального предприятия «Водогрейная котельная», обеспечивающее отопление Новоуральска. Эти деньги должны были пойти на замену труб в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник в МУПе.
Начинается остановка [подачи отопления], будут прорывы на сетях. Их будет не на что ремонтировать, посетовал изданию собеседник.
Также на предприятии, где трудятся около 250 человек, возникли проблемы с выплатой заработной платы.
Директор новоуральской «Водогрейной котельной» Дмитрий Черепанов рассказал, что в данный момент решается вопрос о том, чтобы оформить кредиты в других банках, чтобы продолжить запланированные работы в рамках подготовки к отопительному периоду.
Напомним, кредиторы настаивают на ликвидации уральского банка «Нейва», лишившегося в середине апреля лицензии. Данное требование заемщики хотят направить в виде обращения в Центробанк РФ.