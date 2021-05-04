Свердловский адвокат на лыжах подозревается в распространении наркотиков в ХМАО

В процессе расследования было установлено, что мужчина целенаправленно приехал на территорию ХМАО для распространения наркотических веществ. Его заметил сотрудник Управления Росгвардии. Адвокат в деловом костюме встал на лыжи и направился вглубь леса, где выбросил в кусты свертки, а также сделал фотографию.