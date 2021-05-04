В мобильных медпунктах проведена диагностика более 65 тысяч свердловчан

Напомним, 1 апреля сообщалось об увеличении бюджета на здравоохранение в Свердловской области на 24 миллиарда рублей. В 2021 году наибольших изменений коснется реализация программ по модернизации первичного звена здравоохранения. На 2021 год вложение в систему здравоохранения составило всего – 93,7 миллиарда рублей, в него вошли расходы федерального бюджета, ТФОМС Свердловской области, а также расходы областного бюджета.