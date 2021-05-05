Более 300 фотографий ветеранов ВОВ появились на баннерах в Свердловской области

В Екатеринбурге один из баннеров появился между улицами Крестинского и 8 марта. На нем запечатлен участник битвы на Курской дуге, операция по освобождению советских городов и Белоруссии Михаил Числов. Он имеет 18 наград, в том числе орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». Свой военный путь ветеран завершил в Германии в звании старшего лейтенанта.