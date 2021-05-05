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Более 300 фотографий ветеранов ВОВ появились на баннерах в Свердловской области

5 мая 2021, 13:01
Фото: 1Mediainvest.ru
Более 300 баннеров с фотографиями и историей жизни свердловских ветеранов и участников ВОВ появились на баннерах 44 муниципалитетов Среднего Урала.

В настоящий момент в регионе проживают 325 инвалидов Великой Отечественной войны и 335 участников. Все они были приглашены для участия в проекте, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Благодаря мероприятию о ветеранах и их историях узнает подрастающее поколение, соседи и жители городов. Их становится всё меньше, поэтому особую важность обретает память, рассказал Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В Екатеринбурге один из баннеров появился между улицами Крестинского и 8 марта. На нем запечатлен участник битвы на Курской дуге, операция по освобождению советских городов и Белоруссии Михаил Числов. Он имеет 18 наград, в том числе орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». Свой военный путь ветеран завершил в Германии в звании старшего лейтенанта.

День победы - это главный праздник страны, по мнению руководителя региональной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ Владимира Ралдугина.

Напомним, в Нижнем Тагиле состоялся автопробег в память о погибших советских солдатах во время ВОВ.

Автопробег в память погибших в ВОВ состоялся под Нижним Тагилом
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#Ветераны#Баннеры#Свердловская область#ВОв#Общество
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