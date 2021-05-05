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Последний звонок прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая

5 мая 2021, 08:11
Фото: 1mediainvest.ru
Последний звонок в завершение учебного года прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая. Остальным придется учиться на 10 дней дольше.

В соответствии с распоряжением учебный год для выпускников 9-х и 11-х классов Екатеринбурга закончится 21 мая, для учащиеся 2-8-х и 10-х классов — 31 мая, а занятия у первоклассников завершатся в школах соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным в учебных заведениях, сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга.

Последние звонки в виде торжественных линеек в школах рекомендовано организовать в последний учебный день — 21 мая.

Также известно, что вручение аттестатов выпускникам 9-х классов состоится 23 июня, а 11-классникам 1 июля.

В этом году из школ Екатеринбурга выпустятся 13,7 тысячи девятиклассников и 7,3 тысячи одиннадцатиклассников, отметили в городском департаменте образования.

Напомним, 30 апреля стартовал прием заявлений на отправку свердловских школьников в загородные оздоровительные лагеря. В первый же день приема заявления подали свыше 10 тысяч родителей екатеринбургских школьников.

В первый же день свыше 10 тысяч заявлении подали в детские лагеря екатеринбуржцы
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