Пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД раметили нарушителя на мотоцикле irbis около 20.00 у дома на улице Береговая-Краснокаменская, 50. Они потребовали его остановиться, так как он ехал без шлема, но водитель не подчинился и попытался скрыться. Во время погони он проезжал на «красный» и ехал по троутару, передает сообщение Отдела пропаганды ГИБДД АН «Между строк».