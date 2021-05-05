TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле

5 мая 2021, 07:38
Фото: 1Mediainvest.ru
Водитель мотоцикла угонял от полиции по дорогам и дворам Красного Камня в Нижнем Тагиле. После задержания выяснилось, что он пьян и у него нет прав.

Сотрудники ГИБДД раметили нарушителя на мотоцикле irbis около 20.00 у дома на улице Береговая-Краснокаменская, 50. Они потребовали его остановиться, так как он ехал без шлема, но водитель не подчинился и попытался скрыться. Во время погони он проезжал на «красный» и ехал по троутару, передает сообщение Отдела пропаганды ГИБДД АН «Между строк».

Полицейские устроили погоню. Нарушителя удалось поймать во дворе дома № 112 на улице Пархоменко. Он пытался убежать, но сотрудник ГИБДД догнал его и повалил на землю. После этого мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он «надул» в трубочки 0,352 промилле.

Также выяснилось, что у водителя мотоцикла отсутсвует право управления данным транспортным средством. За нарушения на него составлены несколько административных материалов.

Напомним, 2 мая сообщалось, как пьяный водитель в Каменске-Уральском угонял от полицейских и врезался в дерево.

Пьяный водитель угонял от ГИБДД на «Приоре» и врезался в дерево в Каменске-Уральском
Узнать подробнее

Материалы по теме
После ДТП с 5-летней девочкой на Индустриальной в Тагиле возбуждено уголовное делоПятеро подростков насмерть разбились на машине в НовочеркасскеПьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле
#ГИБДД#Пьяный водитель#Красный камень#Мотоцикл#Береговая-Краснокаменская#Пархоменко#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14