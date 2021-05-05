Запрет на вывоз гречихи в течение всего лета установлен в России

Временное ограничение на вывоз гречихи, крупного грубого помола из нее, а также гречневого зерна обрушенного, будет действовать с 5 июня по 31 августа.
Документ, устанавливающий запрет, опубликован на интернет-портале правовой информации.
С предложением временно ограничить экспорт крупы, «чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен», выступило Министерство сельского хозяйства.
Там также заявили о планах по расширению посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году, сообщает РИА Новости.
Напомним, только за 2020 год в Свердловской области гречневая крупа подорожала на 67%. Такими данными поделились специалисты регионального УФАС.