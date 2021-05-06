Мать супруга убитой блогерши из Екатеринбурга рассказала о его задержании

Posted 6 мая 2021, 10:38
Published 6 мая 2021, 10:38
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
О задержании Дмитрия Журавлева — супруга убитой 28-летней блогерши, чье тело в середине апреля было найдено в лесополосе под Екатеринбургом, — сообщила E1 его мать.
Телефон у сына сейчас изъят, а сам он находится под стражей, рассказала Надежда Журавлева.
В данный момент в СКР и пресс-службе полиции эту информацию пока не подтверждают.
Сейчас по факту смерти блогерши возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся различные экспертизы. В ведомствах отметили, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться результатов.
Напомним, тело Instagram-блогера Кристины Журавлевой было обнаружено случайно водителем. Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о ее пропаже никто не заявлял.