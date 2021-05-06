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Posted 6 мая 2021, 10:38

Published 6 мая 2021, 10:38

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Мать супруга убитой блогерши из Екатеринбурга рассказала о его задержании

6 мая 2021, 10:38
Женщина сообщила, что муж найденной мертвой в лесу бьюти-блогерши задержан правоохранительными органами по подозрению в убийстве.

О задержании Дмитрия Журавлева — супруга убитой 28-летней блогерши, чье тело в середине апреля было найдено в лесополосе под Екатеринбургом, — сообщила E1 его мать.

Телефон у сына сейчас изъят, а сам он находится под стражей, рассказала Надежда Журавлева.

В данный момент в СКР и пресс-службе полиции эту информацию пока не подтверждают.

Сейчас по факту смерти блогерши возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся различные экспертизы. В ведомствах отметили, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться результатов.

Напомним, тело Instagram-блогера Кристины Журавлевой было обнаружено случайно водителем. Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о ее пропаже никто не заявлял.

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