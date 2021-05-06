Особенности азиатских дорам

Дорамами называют японские и корейские сериалы. Название переводится как «драма». Однако их снимают на различную тематику, и посмотреть дорамы с русской озвучкой можно в сети. Эти сериалы очень упорядочены, они не затянуты, у дорам сезон длиться три месяца, за это время сюжет вполне успевает развиться. Кроме того, сезоны распределяются по сезонам: зимнему, весеннему, летнему и осеннему.