Особенности азиатских дорам

Телевизионные шоу сегодня могут соревноваться по популярности с самыми кассовыми фильмами. Многим зрителям наскучили американские однотипные фильмы, которые выходят на широкий экран. Телевидение всегда стремилось удивлять и привлекать внимание большей аудитории. Ведь трансляции различных шоу бессмысленны, если их никто не смотрит.
Интересно, что среди всего особенно стали выделяться именно сериалы. Если раньше сериал был исключительно мыльной оперой, то теперь этот киножанр претерпел изменения, появились новые виды сериалов, новые герои. Одними из таких сериалов можно назвать дорамы.
Дорамами называют японские и корейские сериалы. Название переводится как «драма». Однако их снимают на различную тематику, и посмотреть дорамы с русской озвучкой можно в сети. Эти сериалы очень упорядочены, они не затянуты, у дорам сезон длиться три месяца, за это время сюжет вполне успевает развиться. Кроме того, сезоны распределяются по сезонам: зимнему, весеннему, летнему и осеннему.
Особенности дорам
В этих сериалах упор делается как на развитии сюжета, так и на чувствах героев. Основной особенностью дорам является их способность вызывать сопереживание у зрителей. В особенности это касается женской половины аудитории, которая не пропускает дорама все серии.
Несмотря на кажущуюся легкомысленность, дорамы всегда несут какую-либо цель или идею, которая должна помочь зрителям в решении тех или иных жизненных ситуаций. Зачастую создатели сериалов стремятся через действия героев посоветовать, как поступить правильно, в особенности это касается подростков.
Также среди особенностей дорам можно отметить отсутствие в них эротических или жестоких сцен.
Создатели дорам не останавливаются на какой-либо одной тематике, они делают сериалы на самые разные темы, чтобы каждый зритель нашел себе дорамы по душе. При этом к съемкам привлекают известных людей, не только актеров.
Любой иностранный сериал несет в себе и образовательную функцию, поскольку при просмотре человек невольно знакомится с культурой, героями или традициями другой страны.
Все это делает дорамы очень популярными. Они несут правильные ценности, а их героям хочется подражать, поэтому молодое поколение особенно увлекается дорамами.