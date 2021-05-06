Сбил пешехода и скрылся водитель мототранспорта в Нижнем Тагиле

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила организовали оперативно-розыскные мероприятия и обращаются к возможным очевидцам происшествия с просьбой сообщить имеющуюся информацию о происшествии и водителе, которые покинул место ДТП, в отдел полиции на проспекте Мира 57А или по телефонам 8 3435 47 70 01, 8 3435 97 65 84.