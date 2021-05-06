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Трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет

6 мая 2021, 06:27
Фото: 1mediainvest.ru
Организованную группу в составе трех местных жителей будут судить за незаконный сбыт синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле. Им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

В отношении троих молодых людей — 22, 29 и 30 лет возбуждено уголовное дело по 228.1 статье Уголовного кодекса РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что на территории Нижнего Тагила с 2017 года по 23 октября 2020 действовала организованная преступная группа, участниками которой являлись обвиняемые граждане, осуществлявшая незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения с помощью информационно–коммуникационной сети интернет посредством оборудования тайников — закладок, рассказали подробности в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как отметили в полиции, самый младший из участников группы был задержан оперативниками в конце сентября 2020 года с поличным. У него было обнаружено и изъято 3 пластиковых пакетика с 50 свертками из фольги с наркотиками.

Стражи правопорядка нашли несколько тайников, которые сделал задержанный на территории Ленинского и Тагилстроевского районов.

Через некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали еще двух местных жителей, подрабатывающих наркокурьерами в том же интернет — магазине.

В общей сложности было изъято из незаконного оборота свыше 140 грамм «синтетики».

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении группы наркодилеров направлено в Тагилстроевский районный суд. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в середине апреля мужчина из Нижнего Тагила задержан по подозрению в хранении наркотических средств. У него изъято 200 грамм наркотиков.

200 грамм наркотиков изъято у мужчины из Нижнего Тагила
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#Суд#Наркотики#Уголовное дело#Общество#Нижний Тагил
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