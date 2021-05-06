В финал всероссийского конкурса «Будущее России» попала школьница из Нижнего Тагила

Богдана Борей получила грамоту финалиста конкурса и была награждена медалью. Девочка учится в школе искусств № 2, солистка студии эстрадного творчества «Алиса» во дворце Окунева, пишет «Тагильский рабочий».
Премия относится к профессиональной. Была основана в 2012 году. В конкурсе принимали участие более трех тысяч человек.
Напомним, 10 марта сообщалось, как 14 работ мастеров из Нижнего Тагила попали в финал российского конкурса-ярмарки «Туристический сувенир». Тагильчане заняли призовые места в пяти номинациях.