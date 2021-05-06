В селе Бызово под Нижним Тагилом сгорела ферма

В ОНД отметили, что за минувшие сутки пожарные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе потушили 12 пожаров, из них в 10 случаях горели сухая трава и мусор. В ведомстве напоминают, что из-за сухой ветреной погоды на территории Нижнего Тагила и Пригорода сохраняется угроза лесных и ландшафтных пожаров.