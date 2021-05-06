Запланирован капремонт: мост на Серовском тракте разрушается под Нижним Тагилом

Мост длиной 100-150 метров расположен на пересечении Серовского тракта и улицы Геологов в Нижнем Тагиле. Основание защитных конусов мостового перехода треснуло с обеих сторон, обломки и части защитной конструкции скатились вниз из-за размытия и лежат под мостом. В верхней части защитных сооружений, которые подпирают сам мост, из-за обводнения появились многочисленные трещины и ямы.