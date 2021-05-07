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Posted 7 мая 2021, 04:18

Published 7 мая 2021, 04:18

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга заберет одну из ее собак

7 мая 2021, 04:18
Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесополосе в середине апреля, заберет одну из ее собак. Животные заперты дома и едят через день.

У погибшей бьюти-блогерши остались без присмотра любимцы ее подписчиков — две собаки, которые в данный момент заперты у нее дома одни.

Мы писали и звонили насчет собак. Они же там голодные сидят. В Следственном комитете нам ответили: «Не волнуйтесь, собак будут кормить». А кто — непонятно, рассказала Е1 двоюродная сестра погибшей.

Родственников дом блогерши следователи пока не пускают, но родные намерены забрать хотя бы одного из псов — Хэппи. По мнению родных, собака будет напоминать о Кристине ее маме.

Напомним, волонтеры пытаются найти новых хозяев животным блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга, тело которой нашли в лесополосе под Арамилем.

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#Общество#Новости УрФО#Собаки#Блогер#Екатеринбург
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