Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга заберет одну из ее собак

Сестра убитой блогерши из Екатеринбурга Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесополосе в середине апреля, заберет одну из ее собак. Животные заперты дома и едят через день.

У погибшей бьюти-блогерши остались без присмотра любимцы ее подписчиков — две собаки, которые в данный момент заперты у нее дома одни. Мы писали и звонили насчет собак. Они же там голодные сидят. В Следственном комитете нам ответили: «Не волнуйтесь, собак будут кормить». А кто — непонятно, рассказала Е1 двоюродная сестра погибшей. Родственников дом блогерши следователи пока не пускают, но родные намерены забрать хотя бы одного из псов — Хэппи. По мнению родных, собака будет напоминать о Кристине ее маме. Напомним, волонтеры пытаются найти новых хозяев животным блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга, тело которой нашли в лесополосе под Арамилем. Материалы по теме «Тело нашли случайно»: мертвую бьюти-блогера под Екатеринбургом обнаружил шофер Мать супруга убитой блогерши из Екатеринбурга рассказала о его задержании Официально подтверждена версия убийства девушки-блогера из Екатеринбурга