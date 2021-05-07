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Posted 7 мая 2021, 08:07

Published 7 мая 2021, 08:07

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Завод Каменска-Уральского отказался отвечать за «огненное» ДТП на Тюменском тракте

7 мая 2021, 08:07
Свердловский завод отказался отвечать за «огненное» ДТП на Тюменском тракте. Ущерб придется заплатить водителю загоревшейся фуры, перевозящей алюминиевый порошок.

На заводе по обработке цветных металлов Каменска-Уральского, откуда водитель грузовика вез алюминиевую пудру, сообщили, что не намерены брать на себя вину за ДТП, в котором сгорели несколько автомобилей. Об этом на предприятии рассказали Е1.

Там отметили, что водитель фуры не числился в штате, а был привлечен для выполнения перевозки и перед отправкой в рейс проинструктирован о свойствах металлического порошка, который относится к категории опасных грузов.

Заводская упаковка гарантировала безопасность перевозки. Случившееся стало возможным исключительно из-за ДТП, причины которого установят компетентные органы, пояснила изданию коммерческий директор завода Елена Ушкова.

Таким образом, вся ответственность за сохранность груза, а также причиненный ущерб ляжет на плечи перевозчика.

Напомним, «огненное» ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло 3 мая на дублере Сибирского тракта. В одной из фур перевозился груз, характеризуемый как опасный — алюминиевая пудра.

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#Общество#ДТП#Свердловская область#Ущерб#Водитель#Массовое дтп
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