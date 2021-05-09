Торжественный салют состоялся 9 мая в Екатеринбурге

Салют запустили 9 мая, в 22.30 сразу из трех точек города: в Преображенском парке (микрорайон Академический), на набережной у стадиона «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш». Представление длилось около десяти минут. Также желающие могли наблюдать за шоу с высоты 186 метров, но за входной билет необходимо было заплатить.