Торжественный салют состоялся 9 мая в Екатеринбурге

Posted 9 мая 2021, 20:16
Published 9 мая 2021, 20:16
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Салют запустили 9 мая, в 22.30 сразу из трех точек города: в Преображенском парке (микрорайон Академический), на набережной у стадиона «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш». Представление длилось около десяти минут. Также желающие могли наблюдать за шоу с высоты 186 метров, но за входной билет необходимо было заплатить.
Напомним, в Нижнем Тагиле также прогремел салют. Это стало возможно благодаря присвоению почетного звания «Город трудовой доблести».