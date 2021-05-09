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Posted 9 мая 2021, 20:16

Published 9 мая 2021, 20:16

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Торжественный салют состоялся 9 мая в Екатеринбурге

9 мая 2021, 20:16
В честь Дня Победы жители Екатеринбурга могли увидеть праздничное пиротехническое шоу.

Салют запустили 9 мая, в 22.30 сразу из трех точек города: в Преображенском парке (микрорайон Академический), на набережной у стадиона «Динамо» и в летнем парке «Уралмаш». Представление длилось около десяти минут. Также желающие могли наблюдать за шоу с высоты 186 метров, но за входной билет необходимо было заплатить.

Напомним, в Нижнем Тагиле также прогремел салют. Это стало возможно благодаря присвоению почетного звания «Город трудовой доблести».

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Эксклюзив#День Победы#Салют#Екатеринбург
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