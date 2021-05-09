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Posted 9 мая 2021, 13:42

Published 9 мая 2021, 13:42

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Жаркая погода продлится в Свердловской области до середины недели

9 мая 2021, 13:42
Жаркая погода будет держаться в Свердловской области, минимум, до середины недели. Об этом свидетельствуют данные Уральского гидрометцентра.

В предстоящую ночь прогнозируется от +6 до +11 градусов тепла. Днем 10 мая столбики термометров покажут от +21 до +26 тепла.

От +5 до +10 ожидается в две последующие ночи, а днем: +20…+25 градусов и +21…+26 градусов. Отмечается, что на протяжении трех дней прогнозируются небольшие дожди.

В Екатеринбурге по прогнозу синоптиков будет +23…+25 градусов (понедельник), +22…+24 градуса (вторник) и +24…+26 градусов (среда). Осадков не ожидается.

Напомним, в Нижнем Тагиле солнце и до +22 градусов также прогнозируют синоптики на ближайшие три дня.

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#Экология#Свердловская область#Здоровье#Погода#Солнце#Тепло
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