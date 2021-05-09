Жаркая погода продлится в Свердловской области до середины недели

Posted 9 мая 2021, 13:42
Published 9 мая 2021, 13:42
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
В предстоящую ночь прогнозируется от +6 до +11 градусов тепла. Днем 10 мая столбики термометров покажут от +21 до +26 тепла.
От +5 до +10 ожидается в две последующие ночи, а днем: +20…+25 градусов и +21…+26 градусов. Отмечается, что на протяжении трех дней прогнозируются небольшие дожди.
В Екатеринбурге по прогнозу синоптиков будет +23…+25 градусов (понедельник), +22…+24 градуса (вторник) и +24…+26 градусов (среда). Осадков не ожидается.
Напомним, в Нижнем Тагиле солнце и до +22 градусов также прогнозируют синоптики на ближайшие три дня.