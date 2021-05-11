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Posted 11 мая 2021, 11:47

Published 11 мая 2021, 11:47

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Бастыркин взял на контроль расследование массового расстрела школьников в Казани

11 мая 2021, 11:47
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение о передаче материалов дела для всестороннего расследования.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил направить все материалы для рассмотрения в Главное управление центрального аппарата СУ СКР, пишет Инказан.ру.

В настоящий момент фигурантов является молодой человек 2001 года рождения. К месту происшествия для оказания помощи полицейским были направлены сотрудники Следственного комитета.

Задержанный заявил, что он заложил взрывное устройство в своей квартире. Из-за этого спецслужбы эвакуировали жилой дом, пишет Life.

Напомним, трагедия произошла утром 11 мая. Неизвестный с огнестрельным оружием расстрелял школьников в Казани. Восемь детей и учитель погибли от ран, еще двое учащихся разбились при падении с третьего этажа.

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#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Школа#Стрельба#Расследование#Казань#СКР
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