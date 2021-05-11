Мужчина верхом на поезде и обстрел бизнесмена. Итоги дня в Свердловской области

На улице Зари в Нижнем Тагиле предприниматель попал под обстрел. Он находился рядом со своим автомобилем, когда неизвестные открыли огонь из машины «ВАЗ». Было произведено пять выстрелов. Ни одна из них не ранила бизнесмена. Мужчина начал погоню за нападавшими. В какой-то момент отечественный автомобиль попал в ДТП, а преследовавший его предприниматель на своей машина врезался в ВАЗ. По предварительным данным, нападавших задержали сотрудники ГИБДД, одним из них является криминальный авторитет Кадыр. Мужчина уже пытался свести счеты с бизнесменом шесть лет назад, тогда ему прострелили колено. В этот раз выстрелы зарегистрировали, как хлопки, а нападавших отпустили.