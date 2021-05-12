Медики сообщили о состоянии сбитых иномаркой пешеходов в Екатеринбурге

Posted 12 мая 2021, 13:03
Published 12 мая 2021, 13:03
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Состояние пенсионерки оценивается как крайне тяжелая. У женщины черепно-мозговая травма. По информации источника, медики дают «пессимистичный прогноз», пишет Ура.ру.
Один из сбитых мальчиков также госпитализирован и находится в медицинском учреждении в состоянии средней тяжести. Второй пострадавший несовершеннолетний был отпущен домой.
Напомним, вечером 11 мая произошло ДТП в Екатеринбурге. Один из автомобилей от удара вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. Пять взрослых и двое детей пострадали.