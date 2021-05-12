Несостоявшейся признана закупка по ремонту кровли котельной на Черных в Нижнем Тагиле

Posted 12 мая 2021, 06:03
Published 12 мая 2021, 06:03
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
На работы было выделено 648 тысяч рублей, подрядчиками могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчиком выступало Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети».
Согласно локальной смете, необходимо было произвести демонтаж надземной прокладки трубопроводов и мелких покрытий из оцинкованной стали. Фасады нужно было отштукатурить цементно-известковым раствором. Гарантия на работы должна составить пять лет с момента приемки объекта.
Напомним, конкурс на переоборудование котельной в Нижнем Тагиле на Кушвинском тракте также был признан несостоявшимся, так как не тендер никто не заявился. Максимальная цена контракта составляла 14 миллионов рублей.