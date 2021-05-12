Несостоявшейся признана закупка по ремонту кровли котельной на Черных в Нижнем Тагиле

Закупка по ремонту кровли котельной на улице Черных, 5 в Нижнем Тагиле признана несостоявшейся, так как на аукцион не было подано ни одной заявки.

На работы было выделено 648 тысяч рублей, подрядчиками могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчиком выступало Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети». Согласно локальной смете, необходимо было произвести демонтаж надземной прокладки трубопроводов и мелких покрытий из оцинкованной стали. Фасады нужно было отштукатурить цементно-известковым раствором. Гарантия на работы должна составить пять лет с момента приемки объекта. Напомним, конкурс на переоборудование котельной в Нижнем Тагиле на Кушвинском тракте также был признан несостоявшимся, так как не тендер никто не заявился. Максимальная цена контракта составляла 14 миллионов рублей. Материалы по теме Ремонт кровли котельной на улице Черных в Нижнем Тагиле обойдется в 648 тысяч рублей