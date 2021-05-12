Закрытие моста, пожар на НТМК и застрявшая девочка. Итоги дня в Свердловской области

12 мая около 4 часов утра в Нижнем Тагиле был закрыт на реконструкцию мост на улице Циолковского. Из-за изменения схемы движения транспорт встал в большие пробки. Так, затор наблюдался на улице Октябрьской Революции со стороны Циолковского, на улице Садовая от Кулинарного техникума до поворота на Ленина. Кроме того, пробки растянулись на улице Ленина почти до Драмтеатра. Со стороны объезда по Лебяжке автомобили встали на улицах Вогульская, Ермака и Красноармейская. Улицы Кушвинская и Бондина перешли на одностороннее движение, регулирующими перекрестками стали Кулибина — Фестивальная и Восточная — Фестивальная. Жители города отметили, что на остановках общественного транспорта народа было больше, чем обычно, а автобусы проезжали мимо, так как к них не было свободных мест. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила посоветовали горожанам по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, либо объединяться в группы для совместных поездок.