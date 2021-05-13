Бывшего опера Руслана Белоконного задержали в Нижнем Тагиле

Posted 13 мая 2021, 09:30
Published 13 мая 2021, 09:30
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
О том, что уволенного из полиции оперативника Руслана Белоконного задержали в среду, 12 мая сотрудники Следственного комитета, рассказал Е1 его адвокат Алексей Усатов.
Сейчас Руслан находится в изоляторе временного содержания, задержан на двое суток. По делу он проходит в статусе подозреваемого, но по какой статье — я не знаю. Никаких повесток от следователя ему ранее не поступало, рассказал защитник.
Вернее всего, как предполагает адвокат, после нахождения в изоляторе, состоится судебное заседание, на котором Руслану будет избрана мера пресечения.
В пресс-службе регионального Следственного комитета комментировать инцидент отказались.
Напомним, на экс-сотрудника полиции Руслана Белоконного из Нижнего Тагила заведено второе уголовное дело. Его обвиняют в фальсификации доказательств.