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Posted 13 мая 2021, 09:30

Published 13 мая 2021, 09:30

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Бывшего опера Руслана Белоконного задержали в Нижнем Тагиле

13 мая 2021, 09:30
Бывшего оперуполномоченного полиции, которой разоблачил банду убийц, Руслана Белоконного задержали сотрудники СКР в Нижнем Тагиле.

О том, что уволенного из полиции оперативника Руслана Белоконного задержали в среду, 12 мая сотрудники Следственного комитета, рассказал Е1 его адвокат Алексей Усатов.

Сейчас Руслан находится в изоляторе временного содержания, задержан на двое суток. По делу он проходит в статусе подозреваемого, но по какой статье — я не знаю. Никаких повесток от следователя ему ранее не поступало, рассказал защитник.

Вернее всего, как предполагает адвокат, после нахождения в изоляторе, состоится судебное заседание, на котором Руслану будет избрана мера пресечения.

В пресс-службе регионального Следственного комитета комментировать инцидент отказались.

Напомним, на экс-сотрудника полиции Руслана Белоконного из Нижнего Тагила заведено второе уголовное дело. Его обвиняют в фальсификации доказательств.

#Общество#Нижний Тагил#Задержание#Полицейский#СКР
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