tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая 2021, 13:26

Published 14 мая 2021, 13:26

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Автобус попал в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (видео)

14 мая 2021, 13:26
ДТП между автобусом и легковым автомобилем произошла на перекрестке Кулибина — Восточное шоссе.

Лекговой автомобиль врезался в автобус на Восточном шоссе. О происшествии сообщили читатели TagilCity.ru

На видеозаписи у места аварии находится автомобиль скорой помощи. Также на месте происшествия пожарные и сотрудники полиции.

В отделе пропаганды ГИБДД пообещали TagilCity.ru прокомментировать инцидент позднее.

Напомним, 13 мая байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом. Водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, когда выезжал с обочины. Пострадавший госпитализирован.

Материалы по теме
Иномарка насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку на трамвайных путях в ЕкатеринбургеТри мотоциклиста разбились с начала недели в Нижнем ТагилеДвое детей пострадали и один погиб за полчаса в ДТП на дорогах Режа
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Автобус#Скорая помощь#Восточное шоссе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика