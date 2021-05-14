Крыша многоэтажного жилого дома 30-х годов горит в Екатеринбурге

Posted 14 мая 2021, 08:48
Published 14 мая 2021, 08:48
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера пожарной части 14 мая в 12.56.
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут и в ходе разведки установили, что горит кровля многоэтажки.
Проводится эвакуация жильцов. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным спасателей, информации о пострадавших нет.
Напомним, 14 мая пожар, распространившийся на площади около 600 квадратных метров, охватил мусорный полигон под Екатеринбургом.