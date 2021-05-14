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Posted 14 мая 2021, 08:48

Published 14 мая 2021, 08:48

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Крыша многоэтажного жилого дома 30-х годов горит в Екатеринбурге

14 мая 2021, 08:48
С пожаром на крыше восьмиэтажного жилого дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге борются спасатели.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге поступило на пульт диспетчера пожарной части 14 мая в 12.56.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут и в ходе разведки установили, что горит кровля многоэтажки.

Проводится эвакуация жильцов. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным спасателей, информации о пострадавших нет.

Напомним, 14 мая пожар, распространившийся на площади около 600 квадратных метров, охватил мусорный полигон под Екатеринбургом.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Крыша#Многоэтажка#Екатеринбург
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