Лишение премий в свердловских Мегамартах обосновали невыполнением планов

Posted 14 мая 2021, 06:39
Published 14 мая 2021, 06:39
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Сотрудники сети магазинов «Мегамарт» продолжают жаловаться на лишения премий, хотя многие из них в прошлом месяце работали даже больше, чем обычно.
Работники магазинов Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и по всему региону массово пишут заявления на увольнения, так как считают, что их лишили реально заработанных денег.
Тем временем, руководство объясняет лишения премий невыполнением планов в 20 магазинах Свердловской области. Однако некоторые руководители честно рассказали, в чем причина низких зарплат.
Открылся новый магазин в «Алатыре», его затарили под завязку без прогноза продаж, спасибо так называемым маркетологам, наверное, они на окладах, на премию результат не влияет, в итоге огромный убыток, миллиона 3 точно, может, больше, и руководство нашло вот такой выход из ситуации, рассказал один из сотрудников сети Е1.
Напомним, сотрудники сети «Мегамарт» в Свердловской области лишены премий к зарплате. К жалобам на недоплату за переработку, поступающим из Екатеринбурга и Ревды, присоединились продавцы Нижнего Тагила. При этом слухи о том, что зарплата будет выплачена не полностью, ходили уже неделю, но сотрудников никто не информировал. Не было и никаких приказов по этому поводу.