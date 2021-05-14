Лишение премий в свердловских Мегамартах обосновали невыполнением планов

Напомним, сотрудники сети «Мегамарт» в Свердловской области лишены премий к зарплате. К жалобам на недоплату за переработку, поступающим из Екатеринбурга и Ревды, присоединились продавцы Нижнего Тагила. При этом слухи о том, что зарплата будет выплачена не полностью, ходили уже неделю, но сотрудников никто не информировал. Не было и никаких приказов по этому поводу.