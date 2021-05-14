Расписание ЕГЭ-2021 по всем предметам

Бояться сдавать ЕГЭ не стоит. Как показывает практика прошлых лет, обычно все учащиеся добирают баллы до минимального результата. Другой вопрос, что этих баллов может не хватить для поступления в вузы. Поэтому все же стоит потратить на подготовку к главным выпускным экзаменам достаточно времени и сил, чтобы результат не разочаровал.