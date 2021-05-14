Три склада с пиломатериалами загорелись в Алапаевске

Инцидент случился 14 мая, на улице Калинина, в 15.25. Общая площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Огонь охватил три склада с пиломатериалами, также присутствовала угроза, что огонь распространится и на другие склады. Открытое горение было ликвидировано в 18.19.