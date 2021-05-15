Пожар возле склада дров случился в Екатеринбурге

Борьба с огнем затруднялась большой горючей нагрузкой. Спасателям был организован подвоз дополнительной воды из-за отдаленности от источников. К 17.04 было ликвидировано открытое горение. Удалось справиться с огнем до того, как он перекинулся на складские помещения.