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Posted 15 мая 2021, 13:38

Published 15 мая 2021, 13:38

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Пожар возле склада дров случился в Екатеринбурге

15 мая 2021, 13:38
Пожар у склада компании по производству дров вспыхнул в Екатеринбурге.

Вызов поступил на пульт оператора 15 мая в 15.55. На площади 500 квадратных метров загорелись пиломатериалы, которые складировались на открытой площадке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Борьба с огнем затруднялась большой горючей нагрузкой. Спасателям был организован подвоз дополнительной воды из-за отдаленности от источников. К 17.04 было ликвидировано открытое горение. Удалось справиться с огнем до того, как он перекинулся на складские помещения.

К месту происшествия были направлены шесть пожарных автомобилей и 15 сотрудников МЧС.

Напомним, под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск 14 мая сгорели коттедж и частный жилой дом.Также пострадала обшивка двухэтажного многоквартирного дома. Общая площадь пожара составила 609 квадратных метров.

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