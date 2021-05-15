Росздравнадзор начал проверку «скорой» после гибели астматика в Екатеринбурге

Posted 15 мая 2021, 06:09
Published 15 мая 2021, 06:09
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Проверка будет проведена по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Поводом для надзорных мероприятий послужили сообщения в местных СМИ о том, что бригада скорой помощи не прибыла вовремя на вызов к молодому мужчине с приступом астмы, сообщает ведомство.
Напомним, молодой мужчина скончался в цветочном магазине. По словам очевидцев, скорая помощь ехала 40 минут, а затем медики не оказали должную помощь. Следственный комитет уже инициировал проверку.