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Posted 15 мая 2021, 06:09

Published 15 мая 2021, 06:09

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Росздравнадзор начал проверку «скорой» после гибели астматика в Екатеринбурге

15 мая 2021, 06:09
После смерти 31-летнего екатеринбуржца-астматика Росздравнадзор проверит скорую помощь.

Проверка будет проведена по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Поводом для надзорных мероприятий послужили сообщения в местных СМИ о том, что бригада скорой помощи не прибыла вовремя на вызов к молодому мужчине с приступом астмы, сообщает ведомство.

Напомним, молодой мужчина скончался в цветочном магазине. По словам очевидцев, скорая помощь ехала 40 минут, а затем медики не оказали должную помощь. Следственный комитет уже инициировал проверку.

#Общество#Новости УрФО#Проверка#Гибель#Скорая помощь#Астма#Росздравнадзор#Екатеринбург
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