Памятник двум святым появится на месте снесенного дома в «Народном» в Нижнем Тагиле

Posted 16 мая 2021, 09:23
Published 16 мая 2021, 09:23
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Святые являются символом покровительства любви, семьи и брака, рассказали ИА «Все новости» в епархии Нижнего Тагила.
Время установки скульптуры пока неизвестно. Отмечается, что произведение будет отличаться от памятника, установленного Петру и Февронье на «Шихане».
Напомним, 15 февраля сообщалось, как последний частный дом в парке «Народный» в Нижнем Тагиле был снесен. В мэрии сообщили, что благодаря сносу парк обретет завершенный облик. Здание было разрушено с помощью специальной техники.