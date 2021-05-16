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Posted 16 мая 2021, 09:23

Published 16 мая 2021, 09:23

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Памятник двум святым появится на месте снесенного дома в «Народном» в Нижнем Тагиле

16 мая 2021, 09:23
Памятник святым Петру и Февронье планируется установить на пустыре снесенного частного дома в парке «Народный» в Нижнем Тагиле.

Святые являются символом покровительства любви, семьи и брака, рассказали ИА «Все новости» в епархии Нижнего Тагила.

Время установки скульптуры пока неизвестно. Отмечается, что произведение будет отличаться от памятника, установленного Петру и Февронье на «Шихане».

Напомним, 15 февраля сообщалось, как последний частный дом в парке «Народный» в Нижнем Тагиле был снесен. В мэрии сообщили, что благодаря сносу парк обретет завершенный облик. Здание было разрушено с помощью специальной техники.

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#Общество#Нижний Тагил#Народный#Парк Народный#Памятник#Парк
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