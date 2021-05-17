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Posted 17 мая 2021, 15:44

Published 17 мая 2021, 15:44

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Машина отлетела в фуру: двое полицейских пострадали в ДТП на Тюменском тракте

17 мая 2021, 15:44
ДТП с автомобилем, в котором передвигались полицейские, произошло на Тюменском тракте. Транспортное средство откинуло на движущуюся навстречу фуру.

Инцидент произошел утром 17 мая, в 10.00 на 46 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Управляя ГАЗ-3302, безработный гражданин 1999 года рождения наехал на заднюю часть автомобиля Lada Priora, который стоял в левом ряду и пропускал машину для поворота. От удара легковой автомобиль с полицейскими откинуло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком Freightliner.

В результате майор полиции и майор юстиции с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу Екатеринбурга, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Напомним, в лобовом ДТП под Серовом скончался 33-летний отец троих детей на отечественной легковушке. В него въехала иномарка с компанией внутри, накануне употреблявшая спиртное.

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Полиция#Тюмень#Массовое дтп#Екатеринбург
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