Машина отлетела в фуру: двое полицейских пострадали в ДТП на Тюменском тракте

Posted 17 мая 2021, 15:44
Published 17 мая 2021, 15:44
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Инцидент произошел утром 17 мая, в 10.00 на 46 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Управляя ГАЗ-3302, безработный гражданин 1999 года рождения наехал на заднюю часть автомобиля Lada Priora, который стоял в левом ряду и пропускал машину для поворота. От удара легковой автомобиль с полицейскими откинуло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком Freightliner.
В результате майор полиции и майор юстиции с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу Екатеринбурга, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Напомним, в лобовом ДТП под Серовом скончался 33-летний отец троих детей на отечественной легковушке. В него въехала иномарка с компанией внутри, накануне употреблявшая спиртное.