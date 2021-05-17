Машина отлетела в фуру: двое полицейских пострадали в ДТП на Тюменском тракте

Инцидент произошел утром 17 мая, в 10.00 на 46 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Управляя ГАЗ-3302, безработный гражданин 1999 года рождения наехал на заднюю часть автомобиля Lada Priora, который стоял в левом ряду и пропускал машину для поворота. От удара легковой автомобиль с полицейскими откинуло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком Freightliner.