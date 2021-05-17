tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2021, 10:10

Published 17 мая 2021, 10:10

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Стал известен подрядчик по обслуживанию фонтанов в парке Бондина в Тагиле

17 мая 2021, 10:10
Каскад фонтанов в парке Бондина в Нижнем Тагиле будет обслуживать ООО «Гидравлика», выигравшая электронный аукцион на контракт с администрацией. Компания стала единственной, кто заявился.

Стоимость контракта с мэрией на обслуживание фонтанов в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле составила почти 400 тысяч рублей. Работы по эксплуатационному содержанию каскада фонтанов компания должна выполнить в срок с 17 мая по 30 сентября 2021 года, говорится в договоре.

На выделенные из бюджета средства сотрудники ООО «Гидравлика» должны будут произвести очистку чаш фонтанов от мусора, ревизию и наладку оборудования, монтаж приточно-вытяжной вентиляции, промывку и очистку систем трубопроводов и фильтров, запуск насосов, контроль давления в трубопроводах, устранение течей и ряд других работ, направленных на должное функционирование фонтанов.

Напомним, в Нижнем Тагиле определили подрядчика по обслуживанию семи городских фонтанов, в их числе «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46 у центральной аптеки, на площади Славы и на улице Ильича. Стоимость контракта, заключенного с ООО «Гидравлика», — 12,2 миллиона рублей.

Материалы по теме
В 55,5 миллиона обойдется благоустройство площади «Танкостроителей» в Нижнем ТагилеПодрядчику тагильского эко-парка будет выставлена претензия за падение девочкиВидеокамеры для борьбы с вандалами будут установлены в парках Нижнего Тагила
#Общество#Нижний Тагил#Фонтан#Тендер#Парк Бондина#Обслуживание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика