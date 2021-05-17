Стал известен подрядчик по обслуживанию фонтанов в парке Бондина в Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле определили подрядчика по обслуживанию семи городских фонтанов, в их числе «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46 у центральной аптеки, на площади Славы и на улице Ильича. Стоимость контракта, заключенного с ООО «Гидравлика», — 12,2 миллиона рублей.