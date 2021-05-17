Уголовное дело возбуждено после убийства трех человек в Екатеринбурге

Нападавшим оказался безработный мужчина 1987 года рождения. Ранее не судим, проживает в селе Ерзовское в Свердловской области. Известно, что он госпитализирован в ГБ №23 с ножевыми ранениями. Уточняется наличие у него огнестрельных ран, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.