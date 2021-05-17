Уголовное дело возбуждено после убийства трех человек в Екатеринбурге

Posted 17 мая 2021, 12:46
Published 17 мая 2021, 12:46
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Полицейские установили личности подозреваемого и одного из убитых.
Нападавшим оказался безработный мужчина 1987 года рождения. Ранее не судим, проживает в селе Ерзовское в Свердловской области. Известно, что он госпитализирован в ГБ №23 с ножевыми ранениями. Уточняется наличие у него огнестрельных ран, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Один из погибших родился в 1987 году. Являлся жителем Пермского края.
На месте преступления было обнаружено орудие - колюще-режущий предмет со следами бурого цвета. А также несколько гильз от пистолета сотрудника МВД.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц) и по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
На месте происшествия продолжаются мероприятия усиленной оперативной группой. Применяется криминалистическая техника. По делу будет назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Напомним, происшествие случилось утром 17 мая 2021 года в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге. Мужчина зарезал троих собутыльников и напал на представителя власти. Сообщается, что в его сторону был совершен выстрел стражем порядки. Нападавшего госпитализировали.