Вымогательство денег за посещение пляжа в Екатеринбурге проверяет прокуратура

Posted 17 мая 2021, 15:17
Published 17 мая 2021, 15:17
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Предварительная информация гласит, что на двух лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации «Содружество», за проезд к водоему горожане вынуждены платить, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Теперь во время проверки будут оценены действиям арендатора и проверено бездействие уполномоченных органов, которые несут ответственность за осуществление лесного надзора.
Напомним, по словам очевидцев, молодые люди стоят на Кольцовском тракте со стороны дикого пляжа и требуют 200 рублей за проезд. Некоторые горожане оставляют машины и идут пешком, но и за проход взимается плата — 150 рублей с человека.