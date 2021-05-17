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Posted 17 мая 2021, 15:17

Published 17 мая 2021, 15:17

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Вымогательство денег за посещение пляжа в Екатеринбурге проверяет прокуратура

17 мая 2021, 15:17
Прокуратура начала проверку из-за того, что неизвестные требуют деньги за посещение бесплатного пляжа вблизи отеля «Рамада» в Екатеринбурге.

Предварительная информация гласит, что на двух лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации «Содружество», за проезд к водоему горожане вынуждены платить, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Теперь во время проверки будут оценены действиям арендатора и проверено бездействие уполномоченных органов, которые несут ответственность за осуществление лесного надзора.

Напомним, по словам очевидцев, молодые люди стоят на Кольцовском тракте со стороны дикого пляжа и требуют 200 рублей за проезд. Некоторые горожане оставляют машины и идут пешком, но и за проход взимается плата — 150 рублей с человека.

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#Общество#Новости УрФО#Проверка#Прокуратура#Прокурорская проверка#Пляж#Екатеринбург
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