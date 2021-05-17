Вымогательство денег за посещение пляжа в Екатеринбурге проверяет прокуратура

Напомним, по словам очевидцев, молодые люди стоят на Кольцовском тракте со стороны дикого пляжа и требуют 200 рублей за проезд. Некоторые горожане оставляют машины и идут пешком, но и за проход взимается плата — 150 рублей с человека.